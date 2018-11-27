Соледар, ДНР, 27 ноября, 2018, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 18 раз, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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Наиболее интенсивный огонь зафиксирован на донецком направлении. ВСУ дважды открыли огонь из 120-мм миномётов, выпустив в общей сложности одиннадцать мин. Киевские силовики также использовали 82-мм миномёты, вооружение БМП, зенитную установку, гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Запрещённые Минскими соглашениями 120-мм миномёты были использованы и на мариупольском направлении. Агрессор выпустил пять мин, а также применил 82-мм миномёты, вооружение БМП и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны военных формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, Гольмовский, Озеряновка, Михайловка, поселок шахты им. Гагарина, поселок шахты имени Изотова), Ясиноватая, Крутая Балка, Каштановое, Донецк (Вольво-центр), Старомихайловка, Ленинское, Саханка», — сообщили в СЦКК.

Сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 99 единиц боеприпасов.

Обострение ситуации в Донбассе происходит на фоне объявления военного положения в десяти регионах Украины. По словам представителя России в ОБСЕ, такое поведение украинской стороны говорит не о желании урегулировать конфликт мирно, а о наращивании агрессии со стороны Украины.

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