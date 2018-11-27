Москва, 27 ноября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру рок-группы «Аквариум» Борису Гребенщикову. Музыкант отмечает юбилей, ему исполняется 65 лет, сообщается на сайте Кремля.

Grebenshikovb Борис Гребенщиков

«Вы создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами. Ваши талантливые произведения находят живой отклик и в России, и за рубежом», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин отметил, что музыкант всегда в творчестве шёл особым путём, твёрдо следуя принципам, и пожелал Борису Гребенщикову неиссякаемого вдохновения и новых интересных планов.

Справка ИА REGNUM :

Борис Гребенщиков (27 ноября 1953 года) — поэт, композитор, основатель и художественный руководитель рок-группы «Аквариум». Дебютный альбом коллектива под названием «Искушение святого Аквариума» был выпущен в 1973 году. Тогда музыкальные критики назвали альбом первым экспериментом по созданию концептуальной музыки в СССР.

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