Ярославль, 27 ноября, 2018, 09:56 — ИА Регнум. В Ярославле на еженедельных общегородских совещаниях прекратилось обсуждение острых проблем. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Общегородское совещание в мэрии Ярославля

Открытые совещания с трансляцией в интернет начались при прошлом мэре города Владимире Слепцове. Почти на каждом совещании Слепцов критиковал своих подчиненных, зачастую очень жестко. Транслировались сюжеты о проблемах и жалобы горожан, а с чиновников Слепцов требовал ответа и решения проблемы.

В октябре после добровольной отставки Слепцова и.о. главы стал Владимир Волков. Он сохранил формат общегородских совещаний, однако публичных разносов и острых обсуждений больше нет.

Например, 27 ноября трансляция совещания длилась 40 минут. За это время главы районов отчитались, что дворников и техники для уборки снега в городе достаточно, стихийные свалки ликвидируются. Заммэра по социальной политике Елена Новик зачитала длинный доклад о развитии социальной сферы в городе, из которого следует, что в культуре, образовании и спорте все хорошо.

У и.о. мэра к Новик возник только один вопрос — согласовано ли меню в школах с Роспотребнадзором. Заммэра пересказала новость недельной давности: ведомство не считает обязанным согласовывать меню каждый год.

«Совок стайл», — комментируют ярославцы совещание в социальных сетях.

Возможно, чиновники мэрии «сушат» совещания сознательно. 5 декабря депутатам муниципалитета предстоит выбрать мэра, и до этого времени лишний шум Владимиру Волкову не нужен.