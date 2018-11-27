Киев, 27 ноября, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Украинские банки, воспользовавшись введением военного положения, повысили курс обмена валют, сообщило вечером 26 ноября издание Financial club.

Обмен валют

Глава национального банка Украины Яков Смолий встретился 26 ноября с руководством крупнейших украинских банков, но это не успокоило банкиров и к вечеру курс покупки евро и доллара вырос почти на одну гривну или на 2,4 рубля, сообщило издание.

«Налицо ажиотажный спрос и паника, на которой пытаются заработать спекулянты. Спекулянты просто не могут не воспользоваться настроением граждан, поэтому попытаются раскачивать ситуацию и в дальнейшем», — прокомментировал ситуацию экономист Виктор Скаршевский.

Он отметил, что для столь резкого обесценивания гривны нет экономических причин, но к концу 2018 года гривна девальвирует в любом случае, из-за ухудшения ситуации на сырьевых рынках.

Напомним, 26 ноября Верховная рада ввела военное положение на территории десяти областей Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.

Читайте также: На Украине устанавливается «бархатный вариант АТО»

Примечательно, что Крым, который Украина продолжает считать своей территорией, не вошёл в данный список.

Читайте подробнее: МИД РФ: Провокация Киева в Азовском море вызвана внутренними причинами