Астана, 27 ноября, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В Казахстане служители Фемиды огласили приговор бывшему банкиру Мухтару Аблязову. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области сегодня, 27 ноября, признал его виновным в организации в 2004 году убийства главы АО «Банк ТуранАлем» Ержана Татишева и приговорил к пожизненному заключению.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США Добро пожаловать за решётку

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В Казахстане бизнесмен рассказал подробности заказного убийства главы банка

В силу того, что подозреваемый уже долгое время скрывается за границей, приговор суда вынесен заочно, сообщает Интферфакс.

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Как сообщало ИА REGNUM, банкир Ержан Татишев был застрелен из охотничьего ружья 19 декабря 2004 года. Исполнителем стал бизнесмен Муратхан Токмади, осужденный к 10,5 годам лишения свободы весной 2018 года. В суде он подтвердил, что убил председателя правления АО «Банк ТуранАлем» в 2004 году по заказу бизнесмена Мухтара Аблязова, и что его смерть не была несчастным случаем на охоте. После убийства Аблязов стал председателем совета директоров «Банк ТуранАлем». Государственный обвинитель запросил пожизненное лишение свободы для беглого банкира Мухтара Аблязова.