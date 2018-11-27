Лос-Анджелес, США, 27 ноября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Американский футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с 37-летним английским защитником Эшли Коулом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Football.ua Эшли Коул

Отмечается, что, кроме Коула, ещё семь игроков клуба станут свободными агентами, в том числе 34-летний французский защитник Микаэль Сиани, выступавший ранее за «Лацио» и «Бордо».

Напомним, Эшли Коул наиболее известен по выступлениям за лондонские клубы «Арсенал» и «Челси». Также он сыграл 107 матчей в составе сборной Англии.

С 2016 года Коул играл за «Лос-Анджелес Гэлакси». В прошедшем сезоне клуб из Лос-Анджелеса не смог выйти в плей-офф MLS.

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