Новосибирск, 27 ноября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Эстафета огня 29-й Всемирной зимней универсиады пройдёт в Новосибирске 11 декабря. Факельное шествие начнётся в 11:30 у Новосибирского государственного технического университета, а финиширует в 14:00 на площади Пименова у ГПНТБ. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин).

總統府 Огонь Универсиады

Дистанция эстафеты — 2 тысячи 600 метров — разбита на две части: на левом и правом берегах Оби. Сибстрин станет одним из 20 этапов дистанции эстафеты. Церемония зажжения городской чаши огня состоится на площади Пименова.

Право пронести факел по улицам города получили 16 жителей Новосибирска: представители студенческого спорта и волонтерского движения, еще четверых факелоносцев предоставила дирекция Универсиады. Среди них студент Сибстрина — мастер спорта России, член сборной России по плаванию в ластах, призер Кубка мира Никита Кожевников.

В свою очередь в пресс-службе Универсиады-2019 сообщили, что всего к участию в конкурсе факелоносцев было допущено более полутора тысяч кандидатов, из них 57 кандидатов из Новосибирска. Факелоносцев главного события студенческо-молодежного спорта для нашего города отбирал новосибирский оргкомитет, в состав которого вошли губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр образования Новосибирской области Сергей Нелюбов и руководитель областного департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

Эстафета огня Зимней универсиады — 2019 стартовала 20 сентября 2018 года — в Международный день студенческого спорта. За 164 дня факелоносцы пронесут огонь Универсиады по улицам и площадям 30 городов России. Это крупные экономические, спортивные и культурные центры, во многих из которых работают ведущие университеты страны.