Москва, 27 ноября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В Москве на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» установят 500 новогодних елей, сообщает 27 ноября сайт мэра Москвы.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Новогодняя ёлка

Самая высокая ель уже установлена на Манежной площади, её высота достигает 20 метров.

«Его украсили в стиле ретрофутуризма елочными игрушками в форме дирижаблей, самолетов, воздушных шаров и необычных механизмов», — отмечается в тексте.

Главный фестиваль зимы в Москве пройдёт на 74 площадках с 14 декабря по 13 января.

Главной темой фестиваля стали герои сказки и книги отечественных и зарубежных писателей. Так, на Тверской площади москвичей будут встречать актёры в образах известных авторов и их персонажей. А убранство ёлки на этой площадке будет символизировать три ипостаси литературы: эпическую прозу, поэзию и фольклор.

На Ореховом бульваре дерево украсят игрушками, отсылающими к «Щелкунчику и Мышиному королю». В Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре на елках появятся ледяные короны и фигурки снежинок, что напомнит о сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Также на Тверском бульваре появятся домики Кая и Герды, роза в цветнике колдуньи, горка «Золотая карета» и зеркальный лабиринт злого тролля.

На площади Революции будут работать механические театры, декорации на которых будут состоять из множества движущихся деталей, что позволит оживить постановку. На Строгинском бульваре для детей пройдут уроки приготовления каши из топора и пирожков Красной Шапочки.

Между Манежной площадью и площадью Революции будет работать ледяная горка длиной в 100 метров. Ещё две горки, протяжённостью 15 и 40 метров, примут посетителей в Столешниковом переулке. Горка длиной 120 метров появится на Профсоюзной улице. Организаторы обещают её работу при любой погоде, благодаря сочетанию искусственного и натурального льда. На Новом Арбате откроется площадка для кёрлинга.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Москве перед новогодними праздниками были установлены 268 ёлок. Тогда фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 14 миллионов человек. Поступления в бюджет по итогам праздничных мероприятий составили 13,7 млрд рублей, что примерно в 15 раз превысило вложения.