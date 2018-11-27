Саратов, 27 ноября, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на встрече с молодежными активистами рассказал, каким должен быть настоящий патриот. Также глава области попытался ответить на критику, которая прозвучала на международном форуме «Транспорт России».

Pesotsky Опора будущего моста. Балаково

«Про родину говорят или хорошо, или никак. Когда плохо — я питерец, когда хорошо — саратовец. Так не бывает», — цитирует губернатора ИА «Свободные новости». Он призвал молодежь оставаться патриотами в любых обстоятельствах.

Кроме того, Радаев посчитал необходимым прокомментировать строительство моста Победы в Балаково, насчет которого он услышал критику на форуме «Транспорт России» — «мост построен в никуда, весовой контроль не работает».

Губернатор подчеркнул, что после завершения строительства моста транспортный поток увеличился более чем в 20 раз.

«Мост мы построили в туда. Балаковцы только говорят, что мост надо было построить лет 30 назад… ЧП сегодня на этой артерии случилось, и коллапс по всему городу», — заключил Радаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мост Победы в Балаково открылся в декабре 2015 года. Протяженность мостового перехода через судоходный канал составила 1 км, с учетом подъездов — 2,5 км.

С просьбой о строительстве переправы обратились жители Балаково к первому заместителю руководителя администрации президента РФ Вячеславу Володину — работы начались в 2009 году.

Общая стоимость строительства объекта составила 5,2 млрд рублей, 95% средств было выделено из федерального бюджета, остальное — из бюджета Саратовской области.