Лондон, 27 ноября, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Живущий сегодня в безопасности инвестор Джордж Сорос обязан жизнью жителю Венгрии, спасшему группу евреев в 1944 году от нацистов. Детали стали известны только сегодня, и неясно, почему сам Сорос никогда не упоминал имени своего спасителя, передает канал N-TV 26 ноября.

Холокост. Германия

Британская газета Daily Mail опубликовала эксклюзивный материал о том, как еврейский подросток Дёрдь Шварц (такое имя носил Сорос с первых дней жизни) пережил 1944 год, скрываясь от национал-социалистов.

Отец Тивадар Шварц разделил семью, чтобы было проще спастись. Юный Дёрдь получает документы на имя христианина Кисса Сандора, и некто Баумбах, когда обман раскрывается, находит для него укрытие.

Подростка берет к себе венгр по имени Миклош Прохаска. Он укрывает будущего Сороса в пространстве за массивным шкафом, а также спасает еще 14 человек. Дёрдь Шварц переживает войну в этом укрытии.

По словам соседей, впоследствии Сорос ежедневно перечислял Прохаске $20 за спасение. Затем он оплатил больничные счета, когда Прохаска болел раком легких.

Миклош Прохаска скончался в 1999 году, но его поступок во время войны не был известен общественности. В официальной биографии Сороса его имя также не упоминается.

Напомним, Джордж Сорос (род. 1930) — американский инвестор и финансист. Апологет теории «открытого общества», создатель Фонда Сороса, работающего в странах по всему миру.