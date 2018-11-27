Красногорск, 27 ноября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В посёлке Нахабино, входящего в состав подмосковного городского округа Красногорск, появится детская поликлиника. Об этом 26 ноября заявила глава Красногорска Эльмира Хаймурзина на встрече с жителями, пишет издание «Красногорские вести».

Больничная палата

По её словам, в планах на 2019 год строительство в Нахабине детской поликлиники. Объект собираются возвести как пристройку к Нахабинской городской больнице, учреждение будет рассчитано на 350 посещений в смену.

Сейчас в 45-тысячном посёлке детской поликлиники нет, приём ведётся во взрослой, мощности которой не хватает.