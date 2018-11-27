Красноярск, 27 ноября, 2018, 07:41 — ИА Регнум. В Красноярске на катке стадиона «Рассвет» группа подростков на выходных (24−25 ноября) подожгла одного из своих друзей. Эта информация появилась сегодня, 27 ноября, в красноярских пабликах в соцсетях.

Скриншот со страницы группы «Я живу Красноярске». Vk.com Подростки подожгли сверстника на катке в Красноярске

«Потушить его удалось не сразу, даже несмотря на то, что у детей был с собой огнетушитель», — говорится в сообщении в группе «Я живу [В] Красноярске».

Также автор поста подчёркивает, что, по словам работников катка, эта группа подростков выделяется плохим поведением. Они грубят посетителям и сотрудникам проката.

Как сообщили ИА REGNUM в городской полиции, после появления видео в соцсетях начата проверка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, семиклассник одной из школ в Санкт-Петербурге подозревается в поджоге сверстницы. Об этом стало известно в ноябре 2018 года. Девочка получила серьёзные ожоги головы и конечностей. Звучат версии, что эти преступные действия могли быть частью некоего ритуала.

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