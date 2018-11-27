Москва, 27 ноября, 2018, 07:07 — ИА Регнум. На Мосбирже 26 ноября для рубля оказалось неудачным днём. С самого открытия российская нацвалюта начала падать на фоне обострения геополитической обстановки в Керченском проливе. К вечеру понедельника рубль довольно существенно обесценился к доллару, позволив американской валюте вырасти на 1,23%, и чуть больше подешевел по отношению к евро — на 1,28%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Провокация в Керченском проливе была предотвращена российскими пограничниками, украинские военные корабли задержаны. Однако в Киеве характеризуют ситуацию как «плановый проход» украинских судов из Черного моря в Азовское и требуют от западных стран ввести новые санкции в отношении России, на этот раз по причине якобы имевшего место нарушения международного морского права. На ожиданиях возможных новых санкций рубль упал, проигнорировав рост цен на нефть.

На лондонской товарной бирже ICE нефть Brent постепенно отрастала после обвала в пятницу. Стоимость барреля выросла на 3,3%, до $60,95. Курс евро на торгах в понедельник вырос к доллару на 0,06% на фоне проходящего саммита по Brexit, который в ЕС считают успешным с точки зрения Евросоюза. Исходя из политической ситуации, прогноз по курсу доллара на сегодня, 27 ноября, повышается до 66,5−68 руб., а по курсу евро — до 75,7−77 руб.

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