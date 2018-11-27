Пермь, 27 ноября, 2018, 06:46 — ИА Регнум. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис не получит звания «Почётного гражданина Пермского края», сообщает 27 ноября «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Теодор Курентзис

Краевая комиссия, выносящая на рассмотрения депутатов законодательного собрания предложение по присуждению звания, не внесла маэстро в итоговый список претендентов, а следовательно почётным пермяком Курентзис не станет.

По данным источника, причиной подобного решения стало фактическое отсутствие музыканта в Перми, что делает невозможным вручение ему столь высокого звания.

«Решили не усиливать Теодора Курентзиса. Он получает за выполняемую работу хорошие деньги, а бывает на территории Прикамья немного. Статус почетного гражданина привел бы к росту его авторитета среди элиты», — отмечает источник.

Напомним, Теодор Курентзис является руководителем Пермского театра оперы и балета с 2011 года, с тех пор учреждение под его началом подверглось серьёзным трансформациям, приведшим к значительному сокращению репертуара и вытеснению классических постановок. Сам же маэстро предпочитает проводить время в гастрольных турах, а по месту своей работы появляется крайне редко.