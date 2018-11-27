Якутск, 27 ноября, 2018, 06:11 — ИА Регнум. В Якутии вырастут сборы за тепловую энергию с предприятий и предпринимателей. Cтоимость тепла для этой категории потребителей составит 2,8%, причиной перемен станет корректировка подхода к формированию стоимости электроэнергии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Новая тарифная политика комитета по ценовой политике республики в отношении цен на тепло продиктована изменением расценок в сфере энергетики. Так, с 1 января 2019 года центральный и западный энергорайоны Якутии переходят в так называемую «неценовую зону» оптового рынка энергии и мощности Дальнего Востока, а значит, эти территории перестанут нуждаться в выравнивании тарифов и будут платить по экономически обоснованным расценкам.

«Тарифы на генерацию будут утверждаться ФАС России, — разъяснила председатель Госкомцен Якутии Антонина Винокурова. — При этом конечный тариф для потребителей будет формироваться в результате закупа гарантирующим поставщиком энергии на оптовом рынке. То есть все наши станции — Якутская ГРЭС, ГРЭС-2, каскад Вилюйских ГЭС, Вилюйская ГЭС-3 — будут поставлять электроэнергию не напрямую потребителям, как было раньше, а на оптовый рынок энергомощности. При этом ПАО «Якутскэнерго», являющийся гарантирующим поставщиком, будет покупать на этом оптовом рынке электроэнергию по ежечасно меняющимся ценам».

Отметим, что ранее энерготариф был постоянным и не зависел от цен на генерацию оптового рынка, единого котлового тарифа на передачу, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и инфраструктурных платежей. Председатель правительства Якутии Владимир Солодов полагает, что такие изменения в тарифообразовании в сфере энергетики отразятся на тарифах на коммунальные услуги для предприятий, их рост прогнозируется на уровне 2,8%. Населения изменения не коснутся: разница будет компенсироваться из бюджета региона, затраты на эти цели оцениваются в 24,5 млрд рублей.

«Следует отметить, что твёрдые тарифы в локальной зоне «Сахаэнерго» и составляющие тарифов, утверждаемые Госкомцен Якутии по неценовой зоне, повысятся с января 2019 года и не будут меняться до июля 2020 года для предприятий и предпринимателей. А по населению сохраняется прежний порядок тарифообразования с индексацией с июля, только с января будет корректировка на НДС», — пояснила также Антонина Винокурова.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Якутии позитивно оценили выравнивание энерготарифов, которое произошло в сентябре 2017 года. Разница в размере платеже до и после была существенной, отмечали лидер движения предпринимателей Якутии «Вместе мы — сила» Ирина Котенко и депутат Госсобрания республики, бизнесмен Гаврил Парахин.

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