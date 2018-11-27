Мехико, 27 ноября, 2018, 05:37 — ИА Регнум. Мексиканские власти обратились к США с просьбой расследовать инцидент на границе с участием мигрантов, против которых американские пограничники применили слезоточивый газ, сообщил МИД Мексики.

Ντουντούκα Применение слезоточивого газа

В связи с этим МИД Мексики предоставил в американское посольство дипломатическую ноту касаемо инцидента на границе в районе мексиканского города Тихуана.

Напомним, 25 ноября группа людей из каравана мигрантов пыталась проникнуть на американскую территорию из города Тихуана в Мексике. Мексиканская полиция пыталась сдержать натиск мигрантов, однако часть людей, прорывавшихся в США, смогла забраться на приграничную стену. Против них американцы применили слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября мексиканские власти депортировали 98 мигрантов из Центральной Америки, пытавшихся пробраться на территорию Соединенных Штатов.