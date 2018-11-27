Москва, 27 ноября, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Российская власть и элита должны отказаться от своей сорокалетней мечты о вхождении в Запад и начать оформлять свою «инаковость», иначе беды не избежать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Константин Юон. Кремль

"Мечта нашей элиты на протяжение последних примерно сорока лет — это вхождение в Запад. Это началось еще в Советском Союзе. Эти «вхожденцы», они хотят входить: «давайте сделаемся, как они, войдем, и тогда мы всех переиграем». Им говорили, что не войдете», — заявил эксперт.

По его словам, российская элита начала играть по мировым правилам и была уверена, что, играя по ним, она выиграет процесс и станет в союзе с Европой самым сильным мировым игроком. Но реальность такова, что как только ты начинаешь выигрывать по чужим правилам, эти правила тут же меняют таким образом, чтобы ты начал проигрывать.

«Никогда вам не дадут это выигрыш потому, что он по правилам… Оставь надежду о вхождении в Европу, полностью скажи, что это все обособленная страна, которая может выдержать всё, если она будет другой. Покажи эту карту инаковости, смени существующую социальную систему, создай прочнейшие связи с народом, и готовься к огромной неприятности…», — продолжил эксперт.

Напомним, что Сергей Кургинян в течение длительного времени занимался исследованием вопроса причин краха Советского Союза. Совокупность предлагаемого им аналитического аппарата, его личной осведомленности, связанной с его непосредственной аналитической работой в горячих точках наряду с прочим, привело политолога к выводу, что СССР был демонтирован в рамках проекта вхождения России в Запад, который был инициирован элитами советских спецслужб. Прежде всего, речь идет о бывшем главе КГБ Юрии Андропове, а также руководителе Пятого «идеологического» ГУ КГБ СССР Филиппи Бобкове.