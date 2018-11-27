Вашингтон, 27 ноября, 2018, 05:08 — ИА Регнум. Образ США подается миру телекомпанией CNN в искаженном виде, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Во всем мире CNN имеет мощный голос, изображающий Соединенные Штаты неправильным и ложным образом», — заявил Трамп, добавив, что этой телекомпании нужна альтернатива в виде всемирной сети.

Напомним, Трамп не раз критиковал деятельность CNN, которая во время кампании 2016 года по выборам президента публиковала материалы против кандидата от республиканцев.

Одним из последних обострений между CNN и Трампом стал скандал с журналистом Джимом Акостой, вылившийся в судебный иск со стороны телекомпании.