Киев, 27 ноября, 2018, 04:45 — ИА Регнум. Сделать всё возможное для деэскалации конфликта в Азовском море обещала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель украинскому президенту Петру Порошенко, заявил пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко в Facebook.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Ангела Меркель

Комментируя итоги телефонного разговора с Меркель 26 ноября, чиновник назвал реакцию России на провокацию украинских ВМС в Азовском море «грубым актом агрессии России против Украины».

«Ангела Меркель выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации, — написал Цеголко. — Глава украинского государства заявил о неприемлемости агрессивных действий России и призвал международное сообщество усилить давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев призвал «на помощь» против «российской агрессии» страны НАТО, в том числе США. При этом, как утверждает Цеголко, военное положение на Украине введено так, чтобы не затронуть выборы («чтобы ни у кого не осталось оснований для грязных спекуляций»).