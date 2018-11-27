Вашингтон, 27 ноября, 2018, 04:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести новый пакет пошлин на китайский импорт в случае, если торговые переговоры с Пекином не приведут к заключению соглашения, заявил американский лидер в интервью газете The Wall Street Journal.

Дональд Трамп угрожает

«Вот что я вам скажу: если мы не заключим сделку, я намерен обложить товары на $200 млрд пошлиной в размере от 10 до 25 процентов», — заявил он.

На вопрос журналиста, что же делать в таком случае американскому бизнесу, если с 1 января против Китая будет введен новый пакет пошлин, Трамп ответил:

«Я бы посоветовал им строить заводы в Соединенных Штатах и производить свою продукцию здесь. И для этого у них есть масса возможностей».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября министр торговли США Уилбур Росс заявил, что планы относительно увеличения пошлин на китайский импорт остаются в силе, увеличение пошлин должно состояться в январе 2019 года. По словам Росса, Вашингтон очень рассчитывает на встречу лидеров США и Китая, так как она поможет достигнуть прогресса в переговорах по заключению торговой сделки.