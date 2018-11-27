Москва, 27 ноября, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Военное положение украинскому президенту Петру Порошенко необходимо для демонстрации хоть каких-то действий в условиях, когда Россия поставила его на место, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

President.gov.ua Пётр Порошенко

"Порошенко получил оплеуху, просто утереться и сказать: «Я получил оплеуху от Русских», он не может, он хочет искать любой ответ. А ответом являются эти тридцать дней военного положения, которые позволяют хоть что-нибудь сделать в условиях, когда ему делать нечего. Но они могут развиться во все, что угодно», — полагает эксперт.

Напомним, что в результате провокации Украины в Керченском проливе были задержаны три корабля ВМФ Украины, вторгшиеся в территориальные воды России в обход всех международных норм и законов. Президент Украины Пётр Порошенко назвал это агрессией России, а также ввел по всей стране военное положение сроком на тридцать дней.

Читайте также: Порошенко пожаловался Помпео по телефону на «российскую агрессию»