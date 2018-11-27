Абакан, 27 ноября, 2018, 03:21 — ИА Регнум. Поиски четырёх туристов, пропавших в Хакасии, результатов не дали. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском главке МЧС.

ГУ МЧС России по Хакасии, скриншот с Youtube.com Пропавших в Хакасии туристов ищут с помощью вертолёта

26 ноября спасатели на вертолёте облетели почти все долины, куда могли спуститься потерявшиеся туристы.

(Видео ГУ МЧС России по Хакасии, Youtube.com)

«Часть долин по-прежнему недоступна из-за погоды. В горах она меняется моментально: где-то еще светит солнце, а за соседней сопкой идёт снег», — комментируют спасатели в группе МЧС России по Республике Хакасия в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что сегодня, 27 ноября, поисковая операция будет продолжена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о пропаже четырёх туристов в районе посёлке Приисковый Орджоникидзевского района Хакасии стало известно 25 ноября. Они катались на снегоходах и не вернулись из поездки.

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Напомним, в этот день, 25 ноября, в Хакасии бушевала непогода. Порывы ветра достигли 30 м/с. В ряде городов и районов прошёл сильный снег, метели.