Киев, 27 ноября, 2018, 02:08 — ИА Регнум. Депутаты украинского парламента призвали «морские государства» направить в регион Черного и Азовского морей военные корабли, сообщает УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Это, как отмечается, нужно, чтобы «предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности со стороны России». Украинские депутаты составили соответствующее обращение и одобрили его: «за» проголосовали 272 человек.

Обращение направлено в ООН, Европейский парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Парламентскую Ассамблею НАТО, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) и «национальным парламентам стран мира».

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Напомним, Украина спровоцировала обострение в Азовском море. В результате провокации в Керченском проливе российской стороной задержаны три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Российские спецслужбы выяснили, что провокация устроена СБУ. В ряде украинских территорий введено военное положение. Эту ситуацию в Кремле охарактеризовали как «попахивающую электоральными интригами».