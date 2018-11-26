Казань, 27 ноября, 2018, 00:42 — ИА Регнум. В течение января-сентября 2018 года количество коррупционных преступлений, выявленных в Приволжском федеральном округе, увеличилось на 4% при среднем показателе в России в 2%. Всего на территории округа выявлено 5 473 преступления коррупционной направленности, заявил федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Андрей Пономарев в ходе VIII Всероссийской научно-практической конференции «Диалектика противодействия коррупции» в Казани.

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ПФО опередил даже Центральный федеральный округ по количеству коррупционных преступлений.

«Для сравнения: в ЦФО за тот же период выявлено 4 580 коррупционных преступлений, а, как известно, там численность населения на 10 млн больше, чем в Приволжском», — цитирует Пономарева «Реальное время».

Лидерами среди регионов ПФО по числу коррупционных преступлений стали Татария и Башкирия. При этом абсолютное лидерство принадлежит Башкирии, где выявлено 843 таких преступления, в Татарии — 729.

«Региональными органами власти в 2018 году проведено в два раза больше проверок, чем в прошлом, — более 1300, привлечено к ответственности полторы тысячи должностных лиц государственных и муниципальных органов, уволено по утрате доверия 93 лица. Но, несмотря на принимаемые меры, ситуация существенно не меняется», — констатировал федеральный инспектор.

Наиболее часто фиксировались факты покровительства чиновников аффилированным предпринимательским структурам, участия в управлении коммерческими организациями, использование сети подконтрольных коммерческих структур, оформленных на подставных доверенных лиц для отмывания «коррупционной ренты» и вывода средств за рубеж. Максимально коррумпированными сферами деятельности Пономарев назвал госзакупки для государственных и муниципальных нужд, ЖКХ и строительство. Кроме того, федеральный инспектор указал на участившиеся случаи фиктивных разводов чиновников, в результате которых имущество, в том числе и зарубежное, переписывается на бывших жен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2017 года в Татарии было пресечено 619 коррупционных преступлений, а установленный ущерб по уголовным делам данной категории составил 692,7 млн рублей. Еще 816,4 млн рублей по аналогичным делам было возмещено.

Выявлено 431 преступление в сфере государственной власти и интересов государственной службы, из которых 35 — совершено в крупном размере, в том числе 149 фактов взяточничества (получение взятки — 76, дача взятки и посредничество во взяточничестве — 73). Общая сумма денежных вознаграждений составила 47,1 млн рублей, средний размер взятки — 219 тыс. рублей.

За совершение коррупционных преступлений осуждено 198 человек, из которых за совершение преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления — 95 лиц, в том числе 25 должностных лиц федеральных государственных органов, 24 — республиканских органов и учреждений, 66 — муниципальных органов и учреждений, среди которых 19 глав муниципальных образований. Также осуждено 24 лица, пытавшихся подкупить должностных лиц.