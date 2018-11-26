Киев, 27 ноября, 2018, 00:42 — ИА Регнум. Введение военного положения на Украине одобрено депутатами Верховной рады, сообщает УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«За» указ украинского президента «О введении военного положения в Украине» проголосовали 276 депутатов: 120 человек от Блока Петра Порошенко, 64 — от «Народного фронта», 23 — от «Самопомощи», 16 — от Радикальной партии, 13 — от «Батькивщины», восемь — от группы «Воля народа» и три — от группы «Возрождение». «Оппозиционный блок» в полном составе не поддержал указ.

Уточняется, что военное положение будет введено 28 ноября с 09:00 (время местное). Распространяется оно на пограничные с Россией и Приднестровьем области, а именно — Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую и внутренние воды Азово-Керченской акватории.

По словам председателя Рады Андрея Парубия, военное положение будет действовать 30 дней, причем также и в Донецкой и Запорожской областях. Теперь у государственных органов украинской власти на период действия военного положения появились «специальные полномочия, необходимые для предотвращения угрозы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения и внес в Раду законопроект о его утверждении. Советник украинского министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что оно почти не повлияет на жизнь гражданского населения.