Саранск, 27 ноября, 2018, 00:16 — ИА Регнум. В Мордовии определили территории для строительства межмуниципального полигона твердых бытовых отходов (ТБО) и шести перегрузочных станций. Об этом шла речь на брифинге, посвященном вопросам организации современной системы сбора и вывоза отходов, в котором приняли участие заместитель начальника отдела по защите прав потребителей республиканского Роспотребнадзора Галина Шемсутдинова и заместитель главного государственного врача региона Наталья Фадеева, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обитатели полигона

В настоящее время по новым объектам системы обращения с отходами разрабатывается и проходит необходимые согласования проектно-сметная документация. Строительство еще не начато.

«Сейчас мусор размещается на 15 полигонах. Еще девять свалок пока не включены в реестр. Мы работаем над этим. Они загрязняют почву с выпадением осадков, портят землю, грунтовые воды и водоемы. В таких случаях выдается предписание о ликвидациях таких свалок. Кроме того, была создана рабочая группа, которая провела рейдовые проверки в районах», — уточнила Фадеева.

Недавно были приняты новые правила обращения с ТБО, согласно которым все собственники жилья должны проводить оплату за вывоз мусора. Соответствующая строка появилась в платежках граждан за услуги ЖКХ. Данные услуги регулируются Федеральным законом и Жилищным Кодексом.

С учетом существования правил обращения с ТБО, определена типовая форма договора. Региональный оператор не может вносить в них никаких изменений. А существенными условиями договора как раз и являются параметры стоимости услуги, ответственность сторон и другое.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2017 года конкурсная комиссия министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Мордовии присвоила компании «Ремондис» Саранск (дочерняя структура немецкой Remondis) статус регионального оператора обращения с ТБО. Приступить к обязанностям по обслуживанию населения в этой сфере «Ремондис» должна с 1 января 2019 года.

С учетом раздельного сбора отходов в республике модернизация перерабатывающих мощностей позволит увеличить отбор вторичного сырья на 30%.

В сентябре заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов говорил, что Мордовия находится на переднем крае по обращению с твердыми коммунальными отходами и раздельному сбору мусора.

«Мы будем изучать опыт Мордовии для реализации в других регионах», — отмечал представитель Минприроды.