Вашингтон, 26 ноября, 2018, 23:19 — ИА Регнум. Запущенная в мае 2018 года межпланетная станция InSight совершила успешную посадку на поверхности Марса. Об этом сообщается 26 ноября в микроблоге NASA в Twitter.

Nasa.gov Станция InSight

Как уточняется, космический аппарат осуществил посадку на площадке Элизиум Планитиа, расположенной на краю лавовой равнины, в расчётное время — 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск).

Посадка была произведена с использованием парашютной системы, рассчитанной на характеристики атмосферы Марса.

Напомним, станция InSight была запущена 5 мая с космодрома Ванденберг в Калифорнии. При помощи установленной на станции аппаратуры учёные намерены проверить гипотезы о процессе формирования планет Солнечной системы, в том числе Земли.