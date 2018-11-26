Киев, 26 ноября, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины на заседании 26 ноября поддержала решение президента Петра Порошенко о введении военного положения в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Между тем, согласно принятому документу, военное положение вводится не на всей территории страны, а лишь в областях, прилегающих к украинско-российской границе, а также к Чёрному и Азовскому морям.

Военное положение вводится с 9:00 28 ноября и будет действовать в течение 30 суток.

В ходе голосования «за» данное решение высказались 276 народных депутатов.

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