Москва, 26 ноября, 2018, 22:42 — ИА Регнум. Введением военного положения в стране президент Украины Пётр Порошенко пытается запустить процесс узурпации власти. Об этом 26 ноября заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Петр Порошенко

«Президент решает персонально свою личную задачу и того небольшого окружения, начавшего этот конфликт, который унёс 10 тыс. жизней… Эти люди пытаются эту власть сохранить и узурпировать. Я считаю, это начало процесса узурпации власти», — заявил Килинкаров.

По его мнению, у очевидной провокации ВМС Украины в Керченском проливе два главных бенефициара: коллективный Запад и лично президент Украины Пётр Порошенко. И если интерес коллективного Запада банален и предсказуем — усилить международную изоляцию и отрезать её от всех международных финансовых организаций, — то глава Украины, похоже, решился на переформатирование политической системы, полагает Килинкаров.

«Почему в 2014 году, когда был Крым, когда был Иловайск? Законодательство Украины чётко предполагает: в случае начала агрессии, президент обязан ввести военное положение. Тогда он его не вводит, а за месяц до выборов — вводит. И нас пытаются убедить в том, что здесь нет политической составляющей, здесь только интересы Украины, и президент, который стоит на страже интересов своей страны», — отметил он.

Первоначально сообщалось о том, что военное положение может быть введено до 60 дней. Если это будет так, то военное положение неизбежно затронет избирательную кампанию на президентских выборах, которая должна начаться 31 декабря. Если же ради того, чтобы её не затронуть, военное положение будет сокращено, у Порошенко останется возможность, чтобы его продлить, указал Килинкаров.

«Это весьма маловероятно и на грани абсурда, но я могу предположить, чисто теоретически, что военное положение может быть продлено до момента проведения выборов в парламент. Президент хочет сохранить свою власть, провести сначала парламентские выборы, а потом уже президентские. Такой вариант я не исключаю», — допустил он.

«Президентские выборы назначаются, а парламентские — объявляются. Он имеет право в рамках своего указа ограничить те или иные конституционные права: в том числе и запретить деятельность партии. Очень важно почитать сам указ президента, на какие нормы он будет ссылаться и какие ограничения статей конституции будут прописаны», — заключил Килинкаров.

25 ноября к Керченскому проливу, нарушив границу России, подошли бронекатера ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу». Три корабля были задержаны и отбуксированы в Керчь, поскольку игнорировали предупреждения российских пограничников. Вместе с экипажем были задержаны два офицера СБУ. В ходе задержания один из кораблей протаранили, был применён огонь, и трое украинских моряков получили ранения. В свете этих событий президент Украины Пётр Порошенко и совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрили введение военного положения на Украине. Решение обсуждается в Верховной раде.