Калуга, 26 ноября, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы России по Калужской области возбудило дело о картельном сговоре продавцов бензина на сумму более 80 млн рублей, заявил 26 ноября на заседании регионального кабинета министров глава ведомства Дмитрий Каретин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна АЗС

По словам Каретина, в настоящее время рассматривается дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Это не в отношении федеральных сетей, а в отношении тех, у кого одна-две заправки в районах — и они поднимают на пять, на шесть рублей относительно рынка цену, и люди обращаются к нам с тем, что в районах цены намного дороже, чем в Калуге», — сказал начальник УФАС региона.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова продавцы бензина пользуются своим монопольным положением в малых населенных пунктах.

«Почему он задирает? Потому что больше некуда заправиться-то съездить. Вот и пользуется своим монопольным положением. Кто поедет за 80 километров, за 90? Конечно, у него приходится заправляться. Ругается, плюется, но заправляется на этой заправке. Немедленно надо навести тут порядок. И те заправочные станции, которые не отвечают требованиям. У которых туалета нет, магазина нет. Это то же самое. Деньги берут за бензин, пожалуйста, тогда обеспечь комплекс минимальных услуг. Это все входит в эту цену за бензин. Получается недобросовестная конкуренция, где один содержит эту инфраструктуру, второй ничего не имеет, а цена одинаковая. Или ещё даже выше. Так нельзя», — считает Анатолий Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе в Калужской области на АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» на 4,8% увеличились розничные цены на дизельное топливо. Между тем оптовые и розничные цены на бензин существенно не изменились. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область по прежнему занимает первое место по бензину автомобильному (41,15 руб./л) и первое место по дизельному топливу (42,90 руб./л).

Напомним, в городских округах Калуга и Обнинск, а также в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Сухиничском, Тарусском, Хвастовичском и Юхновском районах действуют 184 АЗС. 11 автозаправок не имеют дополнительного сервиса. На остальных 136 АЗС региона дополнительный сервис представлен, но не в полном объеме.