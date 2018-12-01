Тула, 1 декабря, 2018, 07:38 — ИА Регнум. «Закрывают лучевое и онкологическое отделение в больнице Новомосковска!». С таким тревожным сообщением в петиции обратился ко всем медикам и лично к министру здравоохранения России заведующий отделением Михаил Демин. Новость врача быстро разлетелась не только по городу, но и по Тульской области. 100 тысяч человек буквально за несколько дней подписали петицию в поддержку врача, который 21 год заведует отделением. Правда, на деле все оказалось несколько иначе. Объяснить населению планы властей удалось с помощью череды встреч и совещаний.

Нгкб.рф Новомосковская городская клиническая больница

Облегчить жизнь больных

В министерстве здравоохранения Тульской области четко дали понять населению, что нет никакой оптимизации отделения онкологии новомосковской больницы. В планах реорганизация. Другими словами, происходит переподчинение новомосковского онкологического отделения Тульскому областному онкодиспансеру. В этом, как уверяют в ведомстве, есть плюсы как для пациентов, так и для медиков.

Больные смогут пользоваться всей лечебной базой Тульского областного онкологического диспансера, получать дорогостоящие (их стоимость начинается от 5 тысяч рублей) таргетные препараты, чего раньше не было, а лучевую терапию проходить также в онкодиспансере.

Значительно сократится время назначения дорогостоящих химиопрепаратов, получение направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральные медицинские центры. В результате объединения начнет корректно работать областной «Канцер-регистр» (программа для регистрации и ведения учета больных злокачественными новообразованиями), что позволит отследить пациента на любом из этапов лечения и обеспечить прозрачную преемственность при продолжении лечения и реабилитации.

Проще говоря, люди, страдающие раковыми опухолями, получили выбор: где получить медицинскую помощь и какого выбрать врача. Теперь это возможно сделать в Тульском областном диспансере или, как и было раннее, в Новомосковском отделении.

Областной Минздрав взял на себя обязательства провести ремонт в отделении и приобрести для Новомосковска дополнительное оборудование для ранней диагностики онкологических заболеваний. Сегодня в Новомосковске 70 стационарных коек и 10 коек дневного стационара. В отделении проводится хирургическое, лучевое и химиотерапевтическое лечение. Благодаря реорганизации, уже со следующего года эта цифра должна быть увеличена.

Говорит статистика

Новомосковцы называют свою родину «городом химиков». Действительно, население окружено различными заводами. Именно поэтому для 130-тысячного населения Новомосковска тема «чумы 21-го века» отзывается болью.

По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, каждый год в регионе регистрируется порядка 6 тысяч случаев злокачественных новообразований. По статистике ведомства, в 2017 году выявлено 7.224 случая онкологии, с 2016-м — 6.883. Увеличение данного показателя, по мнению министра, говорит об активной выявляемости рака (рост с 51,8 до 54,6%). Это седьмое место в стране. Впереди Калмыкия, Якутия, Магаданская область, Дагестан, Бурятия и Еврейский АО. За первое полугодие 2018 года в Тульской области рост смертности от онкологии был меньше, чем в целом по стране — 2,3%.

А вот по показателю «одногодичной летальности» (смерть в течение года после диагностирования заболевания) — Тула в лидерах ЦФО (20,8%).

Чаще всего у туляков и жителей области выявляют рак легких. От этого недуга гибнут 63,3% больных.

По данным фонда «Здоровье», в Тульской области на 1000 населения приходится 17 больных раком. Если рассмотреть в процентном соотношении, то жителей с диагнозом онкология — 26,2%. Это четвертое место по России.

«К сожалению, многие уже свыклись с мыслью, что в Тульском регионе онкологические заболевания стали нормой, а качество оказания медицинской помощи по этой тяжелейшей для пациентов, особенно с психологической точки зрения, группе заболеваний откровенно хромает. Но губернатор Алексей Дюмин готов попробовать переломить существующий порядок вещей: в послании он уделил особое внимание развитию онкологической службы. Для реорганизации этой сферы выделяются существенные средства. По сути, губернатор дал возможность профильному ведомству качественно улучшить как лечение, так и профилактику онкологических заболеваний в Тульской области. Насколько эффективно этим шансом воспользуется министерство здравоохранения, сможем оценить через год», — объяснил эксперт «Института региональной экспертизы» Вячеслав Тарасов.

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Путь борьбы с «чумой» выбран

В правительстве Тульской области важность и приоритет вопрос здравоохранения в части онкологии осознают и уже находят выходы. Губернатор уделил особое внимание этой теме в ежегодном послании.

«Мы предметно готовим систему перемен в онкологическом секторе. Организована система выявления ранних новообразований. Создается пять амбулаторных онкоцентров. Предусмотрено финансирование для приобретения необходимых препаратов. В следующем году 200 млн рублей выделяется на лекарства по этому профилю», — четко дал понять руководитель региона, что онкология волнует власть.

Сегодня расходы на здравоохранение в регионе на третьем месте после расходов на образование и социальную защиту. В этом году общий объемом финансирования для тульских медиков составил свыше 13,5 млрд рублей. В 2019 году эта сумма будет увеличена.

«Для губернатора Тульской области вопросы модернизации здравоохранения — это несомненный приоритет. Это отчетливо видно во время многочисленных посещений Алексеем Дюминым районов области. Как правило, вопросы здравоохранения занимают в рамках этих визитов первостепенное значение. И хотя зачастую ведомства здравоохранения находятся в прямом подчинении региональных чиновников, губернатор требует от муниципальных руководителей уделять теме здравоохранения первостепенное значение. Это вполне актуальный посыл регионального руководителя, который вызван общим сокращением расходов на сферу здравоохранение по всей стране. При этом Дюмин не только требует с подчиненных, но и активно занимается поиском внебюджетных средств и спонсорской помощи на модернизацию оборудования онкологических отделений в области», — отметил политолог Дмитрий Михайличенко.

Тульские власти предлагают и дальше поднимать показатели ранней выявляемости. Так, запланированы: открытие в Туле, Новомосковске, Щекино, Алексине и Ефремове амбулаторных онкоцентров; дополнительные средства на препараты, используемые при лечении рака; запуск проекта «Онкопатруль71» (две машины со специалистами и диагностическим оборудованием посещают райцентры).

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