Тбилиси, 26 ноября, 2018, 22:04 — ИА Регнум. В Афганистане, где несут службу граждане Грузии, второй тур выборов президента Грузии уже состоялся и закончился, сообщила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.

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По ее информации, голосование проходило на двух военных базах — Мазари Шариф и Баграм, и все военнослужащие имели возможность свободного выражения собственного мнения.

«На данный момент все военнослужащие уже приняли участие в выборах, и следует отметить, что избирательный процесс проходил в мирной обстановке и каждый из них имел возможность свободного исполнения своего конституционного права», — сообщила Микеладзе.

По ее информации, в Афганистане была использована и переносная избирательная урна, которую доставили военнослужащим, находившимся в день выборов на службе и не имевшим возможности явки на избирательные участки. Эта категория грузинских военных также уже проголосовала, и урна находится в пути на один из избирательных участков, сообщила пресс-спикер.

Урны с бюллетенями будут опечатаны и доставлены в Тбилиси, в ЦИК, а голоса будут подсчитаны только после окончания процесса голосования в ходе второго тура выборов 28 ноября.

Напомним, что 28 ноября в Грузии пройдет второй тур выборов президента, в котором за пост главы государства будут бороться поддерживаемая «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили и кандидат от ЕНД Григол Вашадзе.