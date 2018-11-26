Красноармейский район, Саратовская область, 26 ноября, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Семья — двое взрослых и трое детей — погибла в саратовском селе. Не исключается, что причиной гибели семьи стало отравление угарным газом, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Саратовской области.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

По предварительным данным, днем 26 ноября в семью для патронажа прибыла фельдшер одного из лечебных учреждений Красноармейского района. Дверь в частный дом была не заперта, на стук фельдшера никто не откликнулся.

Войдя в дом, женщина обнаружила тела троих детей 2011, 2016 и 2018 годов рождения и двоих взрослых в возрасте 33-х лет и 31 года. Женщина предприняла попытки оказать экстренную помощь, но они оказались безуспешными.

Никаких телесных повреждений на телах погибших не обнаружено.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших, а также строительно-техническая экспертиза с целью определения исправности газового оборудования, которым отапливалось помещения и выявления причины скопления угарного газа в жилище», — подчеркнули в СКР.

Власти Красноармейского района по поручению главы региона Валерия Радаева окажут помощь в организации похорон семьи. Профильному зампреду Роману Бусаргину поручено разобраться в причинах произошедшего, усилить профилактическую работу с населением, направленную на снижение количества пожаров в быту.

Главы районных администраций в ближайшее время будут осуществлять подворовый обход, разъяснять нормы пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, электрооборудования, проинформировать о порядке действий в случае возникновения пожара.