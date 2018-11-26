Киев, 26 ноября, 2018, 21:25 — ИА Регнум. На Украине разрешили проводить футбольные еврокубки, несмотря на военное положение, сообщает 26 ноября «112 Украина».

Håkan Dahlström Футбол

Согласно сообщению, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально заявил, что футбольные матчи не будут переноситься в другие страны из-за того, что на Украине может быть введено военное положение.

Отмечается, что вскоре предстоит очередной футбольный матч в Полтаве.

Напомним, ранее украинские военные корабли нарушили морскую границу с Россией, в связи с чем были обстреляны российскими пограничниками и отбуксированы. Киев заявил, что во всем «виновата» Москва, а не Украина, и начал готовиться к введению военного положения.