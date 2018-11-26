Нью-Йорк, США, 26 ноября, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Вашингтон «глубоко обеспокоен» ситуацией ситуацией в Керченском проливе, где российскими пограничниками были задержаны три украинских военных судна. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, выступая 26 ноября на заседании Совета Безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

По её словам, американская сторона рассматривает инцидент как «серьёзное нарушение международного права» со стороны России.

Хейли подчеркнула, что Соединённые Штаты поддерживают «суверенитет и территориальную целостность Украины» в соответствии с её «международно признанными границами, включающими территориальные воды».

Напомним, 25 ноября в Керченском пролив три украинских военных корабля грубо нарушили российскую границу и были задержаны в территориальных водах РФ. В связи с инцидентом президент Украины Пётр Порошенко сегодня подписал указ о введении в стране военного положения.

России предложила срочно обсудить сложившуюся ситуацию на открытом заседании Совета Безопасности ООН, однако инициатива не была поддержана. В ходе голосования за рассмотрение данного вопроса высказались представители четырёх государств, семеро проголосовали против, ещё четверо воздержались.