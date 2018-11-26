София, 26 ноября, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Объединение украинских общественных организаций в Болгарии «Мати-Україна» намерено обратиться к властям республики с призывом признать голод 1932−1933 годов «геноцидом против человечества», совершённым руководством СССР. Об этом 26 ноября сообщает «Болгарское национальное радио» со ссылкой на представителя организации Ольгу Коцеву.

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«Мы призываем болгарские власти, болгарский парламент, чтобы и Болгария признала голодомор на Украине геноцидом против человечества, поскольку и болгары, которые жили тогда на Украине, стали его жертвами», — сказала Коцева.

По её словам, с соответствующей просьбой организация намерена обратиться к депутатам Народного собрания Болгарии.

Голод 1930-х годов, поразивший Украину, Россию, Белоруссию и Казахстан, был объявлен властями современной Украины «голодомором» и сегодня служит одним из важнейших элементов для строительства украинской идентичности. Из общей трагедии пропагандисты в Киеве выделили украинскую составляющую и пытаются преподнести её как целенаправленное уничтожение украинцев, инспирированное руководством СССР.

В начале октября резолюцию о признании голода 1930-х годов «геноцидом украинского народа» принял Сенат США.

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