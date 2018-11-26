Нью-Дели, 26 ноября, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Глава правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) и премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил оппозицию в ложных обещаниях крестьянству. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», соответствующее заявление глава БДП сделал на митинге в городе Мандсаур, штат Мадхья-Прадеш.

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Нарендра Моди подчеркнул, что в отличие от популистских обещаний оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) правительство во главе с БДП предпринимает реальные шаги по решению проблемы долгов крестьянства. Он отметил, что именно «Индийская народная партия» снизила процент по кредиту для крестьян с 16% до 0%.

Ранее в рамках предвыборной кампании в штате Мадхья-Прадеш глава ИНК Рахул Ганди пообещал простить крестьянам все долги в течение десяти дней с тех пор, когда «Индийский национальный конгресс» придёт к власти.