Киев, 26 ноября, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко сбежал от депутатов Верховной рады, заявила вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид, сообщает 26 ноября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

По ее словам, Порошенко должен был выступить в парламенте по поводу введения военного положения, но депутаты настаивали на том, чтобы президент сначала пообщался с руководителями фракций. Порошенко же в итоге решил вообще не выступать, а вместо этого «вышел просто из кабинета председателя Верховной рады и уехал».

«Мы хотели пообщаться с президентом, но он сбежал», — сказала Сыроид.

Напомним, 25 ноября Украина устроила провокацию: ее войска нарушили границу России. В итоге после обстрела украинские судна были задержаны и отбуксированы российскими пограничниками в Керчь.

После этого Порошенко и совет национальной безопасности и обороны (СНБО) одобрили введение военного положения на Украине.