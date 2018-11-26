Салехард, 26 ноября, 2018, 20:03 — ИА Регнум. На Ямале срывается ввод в действие новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая должна стартовать 1 января 2019 года, считают в прокуратуре ЯНАО. Органами исполнительной власти автономного округа до настоящего времени не утвержден единый тариф для регионального оператора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства Ямала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мусор

«Несвоевременное утверждение тарифа является препятствием к заключению договоров на вывоз твердых бытовых отходов, что может привести к возникновению социальной напряженности», — говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Между тем в департаменте тарифов, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО напоминают, что федеральным законодательством определён срок утверждения тарифа на мусор до 20 декабря 2018 года.

К примеру, в Курганской области до сих пор не утверждён не только «мусорный» тариф, но и территориальная схема обращения с твёрдыми коммунальными отходами.