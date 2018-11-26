Дамаск, 26 ноября, 2018, 21:55 — ИА Регнум. 25 ноября правительство Сирии и мятежники произвели обмен заключенными на севере страны. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, данное действие станет еще одним важным шагом на пути к национальному примирению в стране, где уже восемь лет идет война.

Abkhazian Network News Agency Солдаты сирийской правительственной армии

Обмен пленными — это проект, целью которого станет поиск информации о погибших в ходе войны, а также непосредственно освобождение тех, кто оказался под стражей. Он создан рабочей группой, сформированной Астанинским процессом. Рабочая группа состоит из Россия, Турции и Ирана, а также США.

Какое именно количество людей вернулось в свои дома, не сообщается. Некоторые неправительственные организации, защищающие права человека, назвали как минимум десять людей.