Кундуз, Афганистан, 27 ноября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) в результате операций, проведенных афганской разведкой и Специальными силами Афганистана, был ликвидирован по меньшей мере 41 боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

U.S. Army Афганские силовики

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операции по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были проведены афганской разведкой и Специальными силами Афганистана на территории уезда Дашт-и-Арчи провинции Кундуз.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в ходе операций не менее семи боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, что операции начались четыре дня назад и до сих пор продолжаются.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали указанную выше информацию.