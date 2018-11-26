Киев, 26 ноября, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Тарифы на тепло для населения на Украине повысятся снова, сообщает 26 ноября пресс-служба национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Согласно сообщению, тарифы будут повышены для абонентов следующих предприятий: «Винницагортеплоэнерго», «Гортепловодэнергия», «Ривнетеплоэнерго», «Хмельницктеплокоммунэнерго», «Черкассытеплокоммунэнерго», «Черкасское химволокно», а также для города Каменец-Подольский. Цены будут повышены на 15,9−19,8%.

При этом цены на тепло, производимое данными предприятиями, для бюджетных учреждений будет понижены на 10,9−17,7%, а для промышленности — на 11,5−17,5%.

Напомним, ранее по договоренности с МВФ Киев принял решение с ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%.