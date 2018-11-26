* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Симферополь, 26 ноября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. «Если рассматривать эскалацию конфликта между Киевом и Москвой с элементарной позиции «кому выгодно», то нельзя не заметить, что выгоду из происходящего извлекает Пётр Порошенко, который начал свое предвыборную президентскую компанию», — киргизский политолог Игорь Шестаков поделился с ИА REGNUM тем, как выглядит нынешнее обострение в российско-украинских отношениях из Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Как известно, выборы на Украине запланированы на 31 марта. В стране серьезные социально-экономические проблемы. Чтобы поднять свой рейтинг, действующий президент Украины использует пиар-технологии из серии «Родина в опасности».

На руку Порошенко и введение в стране военного положения, которое отвлечет внимание украинского электората от политических конкурентов и проблем Украины. Судя по сообщениям в СМИ, в республике с приходом первых холодов заметно повысились протестные настроения, которые связаны с теплоснобжением граждан и социальных объектов. Кроме того, возможно, что в случае продления военного положения президентские выборы могут быть вообще перенесены», — утверждает Шестаков.

«Что касается влияния этого конфликта на внешнею политику Киргизии, то в 2019 году Бишкек будет председательствовать в ОДКБ, — напомнил эксперт и подчеркнул, — нельзя исключать, что в повестку заседаний этой организации могут быть включены и вопросы, связанные с российско-украинском конфликтом, поскольку речь идет об угрозе ключевому участнику ОДКБ — Российской Федерации».

"Россия, как известно, является гарантом безопасности южных рубежей СНГ. Отвлечение внимания Москвы на провокации на восточно-европейском направлении, может быть на руку таким организациям, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые заинтересованы дестабилизировать ситуацию в Туркестане», — подытожил Игорь Шестаков.

ИА REGNUM напоминает: 25 ноября два бронекатера и буксир ВМС Украины нарушили границу РФ в районе Керченского пролива. После того, как они проигнорировали предупреждения и требования российских пограничников, по ним был открыт огонь. Все корабли и их экипажи задержаны. Несколько украинских моряков получили легкие осколочные ранения. Им оказана медпомощь, их жизни ничего не угрожает.

27 ноября Симферопольский суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения украинским военным морякам, нарушившим 25 ноября морскую границу России.

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