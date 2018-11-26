На Ямале пропал 64-летний турист из Татарии
Салехард, 26 ноября, 2018, 19:28 — ИА Регнум. На Ямале спасатели ведут поиски пенсионера-путешественника из Татарии Льва Бушуева, который отправился в начале ноября в одиночный поход по Полярному Уралу. Мужчина планировал вернуться домой ещё 16 ноября, был куплен билет, но не выходит на связь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Ямалспасе».
»Пропал Бушуев Лев Семенович, 1954 года рождения.
Лев Бушуев — опытный лыжник и турист, предпочитает путешествовать в одиночку. Но в районе поисков возле посёлка Харп установился мороз ниже минус 30 градусов с ветром. Сотрудники «Ямалспаса» разыскивают пенсионера на снегоходах. Пока безуспешно.