Дамаск, 26 ноября, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад произвёл крупные кадровые перестановки в правительстве страны, сменив девятерых министров, передаёт 26 ноября сирийское государственное информагентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Как сообщается, указом президента назначены новые министры внутренних дел, промышленности, водных ресурсов, туризма, внутренней торговли и защиты прав потребителей, образования, высшего образования, общественных работ и жилищного строительства, связи и технологий.

Кроме этого, Башар Асад подписал указ о создании Национального агентства по примирению, которое возглавит Али Хайдар, до настоящего времени занимавший должность министра по делам национального примирения. Подчиняться новый орган будет премьер-министру страны Имаду Хамису, а его штаб-квартира будет располагаться в Дамаске.

Ещё одним указом президент сменил губернатора Дамаска, освободив от должности Бишра аль-Саббана и назначив на этот пост Аделя аль-Обаби.