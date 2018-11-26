Исламабад, 27 ноября, 2018, 00:06 — ИА Регнум. 25 ноября Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва посетил гарнизон Мултана, где наблюдал за маневрами бронетехники ударных формирований пакистанской армии.

Archive.defense.gov На афганско-пакистанской границе

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью вооруженных сил, фактический глава пакистанских военных заявил, что активная фаза контртеррористических операций в Пакистане завершена. Теперь, по словам генерала, армия перейдет к операциям по поддержанию порядка и стабильности в стране. Вместе с этим, по мнению Камара Джаведа Баджвы, борьба против терроризма в Пакистане не завершена, так как радикальные элементы все еще сильны и пытаются «расшатать внутреннюю ситуацию в стране».

Кроме того, глава пакистанских военных выполнил свои обязанности председателя военного трибунала, утвердив смертный приговор 11 арестованным террористам, причастным к нападениям в разных частях страны.