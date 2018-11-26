Исламабад, 26 ноября, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Лидер радикальной исламистской партии «Техрик-э-Лабайак Пакистан» Хадим Хусейн Ризви задержан пакистанской полицией. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на министра информации и телерадиовещания Фавада Чаудхри (официальный представитель правительства), Хадим Хусейн Ризви был не арестован, а «помещен под охрану в интересах его безопасности. Кроме лидера партии «Техрик-э-Лабайак Пакистан» в нескольких городах Пакистана, в том числе в Карачи, Лахоре и Равалпинди были задержаны, в общей сложности, 221 член радикальной исламистской партии. В Панджабе объявлен «красный уровень угрозы».

(сс) Inomanahmad Хадим Хусейн Ризви

Причиной массовой облавы, по словам Фавада Чаудхри, стало решение «Техрик-э-Лабайак Пакистан» провести несанкционированную акцию протеста на развязке Файзабад (провинция Панджаб), чтобы блокировать трассу в столицу страны, Исламабад. В 2017 году такая акция привела к транспортному коллапсу в центральном районе Пакистана.

По словам Фавада Чаудхри, аресты радикальных исламистов вызваны нежеланием партии «Техрик-э-Лабайак Пакистан» пойти на компромисс с правительством по вопросу проведения митинга. С точки зрения правительства, аресты не связаны с делом христианки Асии Биби, после оправдания которой лидеры «Техрик-э-Лабайак Пакистан» организовали массовые акции протеста с призывом расправы над судьями Верховного Суда.