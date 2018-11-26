Москва, 26 ноября, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Совет Думы 3 декабря рассмотрит президентский заокнопроект о дополнительных мерах защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Борис Кустодиев. Купец (фрагмент). 1918

«Совет Думы на ближайшем заседании 3 декабря рассмотрит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным о дополнительных мерах защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования», — заявил Володин.

Ранее законопроект президента уже был направлен в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

По словам Володина, инициатива президента направлена на формирование благоприятного делового климата в стране, а также на уменьшение рисков для бизнеса и создание дополнительных гарантий для его защиты.

«Это важное решение, касающееся расширения перечня преступлений, по которым прекращаются уголовные дела в случае, если ущерб, который был причинен гражданину, организации или государству, был возмещен», — отметил Володин.

Особенно важно, что законопроект предлагает запретить необоснованное применение мер, которые могут привести к приостановлению законной деятельности юрлиц или индивидуальных предпринимателей. Речь идёт, в частности, о запрете изымать электронные носители информации.

«Развитие страны невозможно без создания деловой среды. Уголовный кодекс не должен быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Все подобные споры должны решаться в рамках в административного и арбитражного законодательства» , — отметил Володин.

По его словам, депутаты будут работать над совершенствованием законодательства в области уголовного преследования предпринимателей и обсудят правоприменительную практику совместно с деловым сообществом.