Ереван, 26 ноября, 2018, 19:10 — ИА Регнум. В Армении сегодня, 26 ноября, официально началась агитационная кампания к внеочередным парламентским выборам. Блок «Мой шаг» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном начал агитационную кампанию на севере Армении, в Ширакской области.

facebook.com/nikol.pashinyan В Армении началась агитационная кампания

Во время встреч в городе Талине и Маралике исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что с этого момента начинается этап экономической революции, поскольку есть инвесторы, которые готовы инвестировать и открыть новые рабочие места.

Не раскрывая скобок, Никол Пашинян отметил, что уже есть договоренности и в ближайшее время, в ходе следующего года, люди увидят сдвиги, связанные с открытием новых рабочих мест.

В Маралике исполняющий обязанности премьер-министра также коснулся карабахского конфликта, отметив, что в данный момент важно то, чтобы был уточнен статус Карабаха в переговорном процессе.

«Мы будем последовательны в вопросе возвращения Карабаха за стол переговоров в качестве полноценной стороны переговоры, в качестве основной стороны конфликта, — сказал Пашинян. — Не может быть урегулирования карабахского вопроса без уточнения статуса Карабаха, и мы говорим, что в вопросе Карабаха между желаниями и намерениями нашего народа и нашего правительства нет разницы даже в миллиметр».

Блок «Мой шаг» завершит предвыборную агитацию в Гюмри 7 декабря. В это день отмечается 30-я годовщина разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года, унесшего жизни десятков тысяч людей.