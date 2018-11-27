Ханой, 27 ноября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. За последние 20 лет существенно увеличилось число предприятий в сфере текстильной промышленности и производства одежды, которые открываются вьетнамцами на территории России, сообщает издание «Голос Вьетнама». В настоящий момент функционирует около 200 таких фабрик, на которых трудоустроено более 10 тыс. вьетнамцев.

Одно из таких предприятий, «Сарлантэр», находится во Владимирской области. На заводе трудится 65 вьетнамских рабочих. Предприятие производит одежду под брендом Sarlanter, и, как заявляет владелец фабрики До Ван Тьен, получает стабильный доход.

По заявлению До Ван Тьена, предприятие стремится обеспечивать хорошие условия труда для своих сотрудников. Рабочие имеют время для занятий спортом и развлечений. Руководство завода надеется, что таким образом оно сможет привлечь больше вьетнамцев на работу. По словам одной из работниц предприятия, Ле Тхи Тхуи Чанг из провинции Биньтхуан Вьетнама, ее ежемесячный заработок составляет $700 в месяц, а также ей предоставляются бесплатные обеды. Также на предприятии работают четверо русских, которые занимаются финансовыми и правовыми вопросами.

Всего во Владимирской области действуют 30 текстильных фабрик.